Facilita gli acquisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facilita gli acquisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RATEAZIONE

Significato/Curiosita : Facilita gli acquisti

Avvertenze. la sindrome da acquisto compulsivo è un disturbo del controllo degli impulsi che indica il desiderio compulsivo di fare acquisti, anche denominato...

Una certa somma detta fido. in caso contrario, la banca può revocare la rateazione e chiedere la restituzione della somma in alcune settimane, applicando...

