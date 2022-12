Evo __, ex presidente boliviano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evo __, ex presidente boliviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORALES

Significato/Curiosita : Evo __, ex presidente boliviano

Juan evo morales ayma, conosciuto meglio come evo morales (orinoca, 26 ottobre 1959), è un sindacalista e politico boliviano. è stato presidente della...

Juan evo morales ayma, conosciuto meglio come evo morales (orinoca, 26 ottobre 1959), è un sindacalista e politico boliviano. è stato presidente della...

