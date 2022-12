Estremità, lembo, orlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estremità, lembo, orlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARGINE

Significato/Curiosita : Estremita, lembo, orlo

estremità. da non confondere con la croce bordonata, sarebbe da ricollegare ai pomoli di una spada. talvolta compare anche con due pomi all'estremità...

Indicare il cosiddetto margine complessivo. notiamo quindi che il margine complessivo non è espresso (a differenza del margine commerciale) in termini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Le estremità del cateto; Ha un faro all estremità ; Sono poste alle estremità delle ossa lunghe; estremità di body; lembo di terra bagnato dalle acque; Quello di parole è un calembo ur; Hanno un lembo gommato; Costituisce l estremo lembo sudorientale della Calabria; Riempita sino all orlo ; Lo è la bottiglia piena fino all orlo ; Margine, orlo ; Pieni fino all orlo ;