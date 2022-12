A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OUTSOURCING

Significato/Curiosita : A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori

Ed estera danno molta enfasi all'avvenimento. roma, 12 novembre 2011. in piazza del quirinale si aspetta che berlusconi venga a presentare le dimissioni...

Esternalizzazione dei processi intellettivi. l'esternalizzazione, anche detta outsourcing (parola inglese traducibile letteralmente come "approvvigionamento esterno")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

