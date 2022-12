Su di essi si calcolava il bollo dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su di essi si calcolava il bollo dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Di possesso degli stessi. la sua unità di misura sono i cavalli fiscali (cf). la potenza fiscale può non essere correlata dalla potenza fisica del mezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

