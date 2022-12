L erba per la grappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L erba per la grappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUTA

Significato/Curiosita : L erba per la grappa

Del grappa fu liberata. l'elevato numero di vittime alla fine della guerra valse alla città del grappa la medaglia d'oro al valor militare per la guerra...

maria teresa ruta (torino, 23 aprile 1960) è una conduttrice...

Altre definizioni con erba; grappa; erba secca; L erba che aromatizza la grappa; A pelo d erba ; Lo richiedono i serba toi rimasti vuoti; L erba che aromatizza la grappa ; Aromatizza la grappa ; del grappa : vi si ammira uno storico ponte; La grappa stagionata a lungo; Cerca nelle Definizioni