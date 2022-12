Erano forzati per i galeotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano forzati per i galeotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : LAVORI

Significato/Curiosita : Erano forzati per i galeotti

Del romanzo i miserabili dello scrittore francese victor hugo. ex galeotto, uscito di prigione dopo una condanna ventennale ai lavori forzati a causa di...

Della cosiddetta legge biagi sono stati disciplinati i lavori atipici e la flessibilità nel lavoro. in realtà la legge è impropriamente così definita in...

Altre definizioni con erano; forzati; galeotti; Sperano ... nella difesa; Quello giallo si prepara con lo zafferano ; Lo erano gli assediati; Si temperano , ma non sono acciai; Si è forzati a starci; Sono forzati per i convalescenti; Obbligati, forzati ; Vi remavano i forzati ; Ai piedi dei galeotti ; Cerca nelle Definizioni