L Ente dell aviazione civile sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ente dell aviazione civile sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENAC

Significato/Curiosita : L ente dell aviazione civile sigla

L'ente nazionale per l'aviazione civile (enac) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione...

Altre definizioni con ente; dell; aviazione; civile; sigla; Idrocarburo usato come solvente ; Lo è la veste aderente ; Evo __, ex presidente boliviano; Il procedimento d incriminazione del Presidente degli Stati Uniti; Una dell e Borromee; Una taglia dell e maglie; Il Sorrenti che lanciò Figli dell e stelle; Su di essi si calcolava il bollo dell auto; Sigla dell aviazione inglese; Il nome di Da Zara, pioniere dell aviazione ; L aviazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale; L aviazione inglese; Barbaro, incivile ; Lo rilascia l Ufficio di stato civile ; Servizio civile Universale; Parte civile ; sigla del Consiglio nazionale delle ricerche; sigla dell acido ribonucleico; sigla dell Aviazione inglese; La sigla ... dopo Eiar; Cerca nelle Definizioni