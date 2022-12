Si dice di vocabolo gonfio e vuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di vocabolo gonfio e vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAROLONE

Significato/Curiosita : Si dice di vocabolo gonfio e vuoto

Pallone gonfiato di persona piena di boria e di vanagloria, di nessuna qualità ma che si gonfia di presunzione come un pallone tanto gonfio da stare per esplodere...

Di reagire ai soprusi, mariti infedeli e critici culinari che masticano paroloni senza senso. come ultima portata, julian usa il suo staff e i suoi ospiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

