Si dice brindando a Bonn - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PROSIT

Significato/Curiosita : Si dice brindando a bonn

Forma di saluto cordiale ma scherzoso, fu esportato nei porti europei. prosit è una parola latina significa "sia utile, faccia bene, giovi", o anche "sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Una infame dice ria; Si dice all esagerato; Lo dice chi non può rispondere; L indice che misura la vitalità dei neonati; Si augura brindando ; Si dice brindando tra amici; Si raddoppia brindando ; Si ripete brindando ; Eva Kant : Diabolik = bonn ie : x; Il contrario di Ja a bonn ; Ultime di bonn ; Strumentiste come Joni Mitchelle bonn ie Raitt;