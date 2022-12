Diafane come vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diafane come vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINE

Significato/Curiosita : Diafane come vetro

Le quali, attraverso dei tiranti in acciaio, sono sospesi i ripiani in vetro. dotata di forte carica sperimentale, questa libreria in tensostruttura...

Di rocca (disambigua). un'oliera incisa in cristallo di rocca il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con diafane; come; vetro; diafane , evanescenti; Idrocarburo usato come solvente; Sostanze come la pepsina; come la s di scia; come un discorso... agitato; Gioiellini... di vetro ; Panciuto recipiente di vetro ; Pietre preziose... per tagliare il vetro ; Piccoli contenitori di vetro ;