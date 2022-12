Fu detto il Censore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu detto il Censore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CATONE

Significato/Curiosita : Fu detto il censore

chiamato anche catone il censore (cato censor), catone il sapiente (cato sapiens), catone l'antico (cato priscus), catone il vecchio per aver superato...

Altri personaggi con lo stesso nome, vedi marco porcio catone (disambigua). marco porcio catone (in latino: marcus porcius cato; nelle epigrafi m·porcivs·m·f·cato;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

