Danno, disgrazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno, disgrazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IATTURA

Significato/Curiosita : Danno, disgrazia

Gioia). magiaro: káröröm (kár, perdita o danno; öröm, gioia). napoletano: iallià (rallegrarsi delle altrui disgrazie), o il diverso (ma correlato) sentimento...

Susanna tamaro vive con una donna, ma non fa sesso ^ susanna tamaro e le "iatture" di una vita: "ma quale gay e buonista, sono una tigre feroce", su repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con danno; disgrazia; Molto danno so; La danno i seccatori; danno miele; Gli ani a danno di tutti; Lo è la sorte del disgrazia to; disgrazia tamente, sfortunatamente; Cade in testa quando accade una disgrazia ; disgrazia ferroviaria; Cerca nelle Definizioni