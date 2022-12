Cura i disturbi del comportamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura i disturbi del comportamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PSICOTERAPEUTA

Significato/Curiosita : Cura i disturbi del comportamento

Della nutrizione e dell'alimentazione, precedentemente noti come disturbi del comportamento alimentare (da cui l'acronimo dca), sono malattie psichiatriche...

Progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su psicoterapeuta wikimedia commons contiene immagini o altri file su psicoterapeuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con cura; disturbi; comportamento; Era una compagnia d assicura zioni; Unipol_, la grande compagnia di assicura zioni; La cura il cardiologo; L assicura to che firma; disturbi , fastidi; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Li prescrivono i medici per certi disturbi intestinali; La dolorosa pectoris tra i disturbi cardiaci; Lo è il comportamento dello sleale; comportamento , contegno; Così è il comportamento da prendere a modello; Inappuntabili nel comportamento ; Cerca nelle Definizioni