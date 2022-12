Cosi è il muro coperto di malta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è il muro coperto di malta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INTONACATO

Significato/Curiosita : Cosi e il muro coperto di malta

In malta simili a quelle delle quattro finestre del piano superiore. sul retro del corpo principale, protetto da un alto muro, si trova ancora il giardino...

È costituito dal più rustico filaretto a vista. un ultimo piano, oggi intonacato, è forse frutto di un rialzo più tardo. sulla superficie esterna si notano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

