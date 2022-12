Il cortile per la trebbiatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cortile per la trebbiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : Il cortile per la trebbiatura

Oggi formano la spianata, nell'area al cui centro vi è la moschea del quds. nel periodo dei gebusei il luogo era usato come area di trebbiatura; in samuele...

aia – codice iso 3166-1 di anguilla aia – codice nazione della fifa per anguilla aia – codice aeroportuale iata dell'aeroporto alliance municipal di alliance... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con cortile; trebbiatura; Il passaggio dal portone al cortile ; È sul cortile in un film di Hitchcock; Riempie il cortile in caserma; Corridoio situato tra il cortile e il portone; Si battono nella trebbiatura ; Cascame della trebbiatura ; Spiazzi per la trebbiatura ; I cumuli degli avanzi della trebbiatura ; Cerca nelle Definizioni