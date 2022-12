Con l ultima si salda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con l ultima si salda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosita : Con l ultima si salda

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rata (disambigua). la rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Un sale per salda ture; Unite salda mente; Prendere salda mente in mano; Fissano lamiere non salda bili;