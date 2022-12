È con Brahma e Siva nella Trinità indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È con Brahma e Siva nella Trinità indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VISNÙ

Significato/Curiosita : E con brahma e siva nella trinita indiana

Rudra e dipinto come una deità terrifica e potente. la trimurti, detta anche erroneamente trinità indù. da sinistra a destra: brahma, visnù, siva. altorilievo...

Significati, vedi vishnu (disambigua). visnù (è usato anche l'adattamento parziale visnu; devanagari: , viu; adattato con grafia inglese in vishnu)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

