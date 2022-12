Comune vicino a Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune vicino a Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIVOLI

Significato/Curiosita : Comune vicino a torino

Significati, vedi torino (disambigua). torino (ipa: /to'rino/, ascolta[·info]; turin in piemontese [ty'ri], ascolta[·info]) è un comune italiano di 844 056...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rivoli (disambigua). rivoli (rìvole afi: /'ile/ ascolta[·info] in piemontese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Le battezza il comune ; Segue Rivignano nel nome di un comune del Friuli Venezia Giulia; Disegni in alto: la parte del nome in comune ; Quelle parallele non hanno punti in comune ; Il riquadro vicino al posse; Popolo del vicino Oriente; Seguire molto da vicino ; Valico vicino a Susa; Una delle più alte costruzioni di torino ; Altro nome del castorino ; torino : modello della Ford che ha ispirato un film di Eastwood; Roditore detto anche castorino ;