Collegare di nuovo idee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collegare di nuovo idee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RICONNETTERE

Significato/Curiosita : Collegare di nuovo idee

Ferroviario stabile dello stretto di messina, nel quale è attualmente necessario il traghettamento dei mezzi, e collegare la sicilia con la calabria, la...

Dovette ricostruire una rete elettrica lunga quindici miglia al fine di riconnettere l'isola con l'elettricità proveniente da san francisco; inoltre, fu necessario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

