La città in cui si mangia il cacciucco - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LIVORNO

Significato/Curiosita : La citta in cui si mangia il cacciucco

Dell'emilia-romagna, in cui sono situate alcune frazioni del comune di badia tedalda. il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai latini per definire la terra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi livorno (disambigua). livorno (afi: /li'vorno/, audio[·info]) è un comune italiano di 153 127... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

