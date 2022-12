Chiedere di venire alla festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiedere di venire alla festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INVITARE

Significato/Curiosita : Chiedere di venire alla festa

La festa dei folli o festa degli innocenti era una festa in maschera che si svolgeva ogni anno il 26, 27 e 28 dicembre, giorni rispettivamente dedicati...

Vince un fine settimana in una splendida villa settecentesca e decide di invitare i suoi due migliori amici, lello e francesco. la villa è però infestata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

