C è chi soffre quello d auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi soffre quello d auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAL

Significato/Curiosita : C e chi soffre quello d auto

Spesso l'ilarità in chi vi assiste. ciò mette in grave imbarazzo e umilia la persona che ne soffre e stimola i genitori, i parenti e gli adulti in genere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mal (disambigua). mal, noto anche come m=p.b. o mal ryder, pseudonimo di paul bradley couling (llanfrechfa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

