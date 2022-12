C è chi le ruba al sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi le ruba al sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : C e chi le ruba al sonno

Suo sonno, mentre ignorano del tutto venere, vigile e cosciente: uno ne ha l'elmo che gli copre completamente la testa mentre, con un altro, ruba furtivo...

La liturgia delle ore è regolamentata dai principi e norme per la liturgia delle ore (pnlo). le preghiere sono previste in diverse ore della giornata, articolata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

