Celebre regina d Egitto - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CLEOPATRA

Significato/Curiosita : Celebre regina d egitto

Alessandria d'egitto, 12 agosto 30 a.c.), chiamata nella storiografia moderna cleopatra vii o semplicemente cleopatra, è stata una regina egizia appartenente...

cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra...

