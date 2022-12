È celebre per il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È celebre per il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIRANO

Significato/Curiosita : E celebre per il naso

San pietroburgo e della sua più celebre via. il naso si tratta di un racconto grottesco, umoristico e con elementi fantastici. un naso si rifiuta di tornare...

cirano, nome proprio maschile cirano (cyrano), personaggio dell'opera teatrale cyrano de bergerac di edmond rostand, ispirata alla figura storica di savinien... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con celebre; naso; Un celebre Capeto; Un celebre comico del cinema muto; Shimon __, celebre statista israeliano; Diede nome a una celebre Accademia; Lo rese celebre il naso ; Uscita di sangue dal naso ; Chiudersi il naso ; Malattia che colpisce area attorno a naso e occhi; Cerca nelle Definizioni