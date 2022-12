Cavoli ottimi ripassati in padella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavoli ottimi ripassati in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BROCCOLI

Significato/Curiosita : Cavoli ottimi ripassati in padella

E fritto, viene ripassato in padella con cipolla, noci, pinoli e uvetta ed infine sfumato col vino bianco. le cozze sono preparate in vari modi tra cui...

Disambiguazione – "broccoli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi broccoli (disambigua). il broccolo, chiamato anche cavolo broccolo, è una cultivar... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

