Ha la caserma all aeroporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la caserma all aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVIERE

Significato/Curiosita : Ha la caserma all aeroporto

Una seconda installazione militare, la caserma del din è stata inaugurata nel 2013 nella stessa città. le due caserme, che comprendono gli alloggi dell'esercito...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aviere (disambigua). l'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con caserma; aeroporto; Permesso di dormire fuori caserma ; Riempie il cortile in caserma ; Presentat in caserma ; Si mangia in caserma ; Centro presso l aeroporto di Monaco di Baviera; __ al Serio, l aeroporto ; È lunga quella dell aeroporto ; L aeroporto di Firenze; Cerca nelle Definizioni