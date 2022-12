Campo di tralci e grappoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo di tralci e grappoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIGNA

Che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta colpiti. l'agente causale della malattia è il candidatus phytoplasma...

Benedetto vigna al ces 2017, las vegas benedetto vigna (potenza, 10 aprile 1969) è un fisico e dirigente d'azienda italiano, dal 1º settembre 2021 amministratore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con campo; tralci; grappoli; Il campo di battaglia di alfieri e regine; Li tentano i calciatori in campo ; Il mezzo cingolato per preparare il campo di sci; Antichi abitatori di Chieti e campo basso; Sbarramento, intralci o; Pollone, tralci o novello della vite; Intralci are, boicottare iniziative o progetti; Motivo ornamentale con tralci vegetali; Cresce in grappoli ; Si staccano dai grappoli ; Pianta dai fiori a grappoli profumati; Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla; Cerca nelle Definizioni