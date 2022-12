Si cambiano nel pit-stop - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cambiano nel pit-stop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOMME

Significato/Curiosita : Si cambiano nel pit-stop

Garage (a destra) adiacenti alla corsia ovale negli sport motoristici, un pit stop è una pausa per il rifornimento di carburante, sostituzione degli pneumatici...

Buna-n. vi sono attualmente in commercio due tipi di gomme: quelle naturali e quelle sintetiche. le gomme naturali, secondo la normativa uni 7703, si ottengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

