Burrone scavato dalle acque correnti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Burrone scavato dalle acque correnti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORRA

Significato/Curiosita : Burrone scavato dalle acque correnti

acque, sono la caratteristica peculiare di matera. si tratta di antichi aggregati di case scavate nella calcarenite, a ridosso di un profondo burrone...

Pressi di urzulei (nu), italia in geografia, una gola (detta a volte anche forra o orrido) è una valle profonda, spesso ad andamento meandriforme, risultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con burrone; scavato; dalle; acque; correnti; burrone di cui non si vede il fondo; Stare sul ciglio del burrone : in __; Un burrone del quale non si vede il fondo; La parte più rischiosa del burrone ; Veniva scavato intorno ai castelli per protezione; Alternativa alla ruota, tipica degli escavato ri; Un pozzo scavato con la trivella; Solco scavato dalle acque nelle rocce argillose; L antilope africana dalle lunghe corna aneliate; Un gallinaceo dalle piccole uova macchiettate; Antilope dalle corna anellate; Nomi formati dalle lettere iniziali di più parole; Si specchia nelle acque del Garda; Il lago del Trentino le cui acque diventavano rosse; Vi nacque Pasteur; Canaletti che raccolgono le acque piovane; Un azienda fra le concorrenti di Glovo e Just Eat; correnti di pensiero; Valuta i concorrenti ; Accessibile a correnti d aria;