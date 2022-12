La BCE decide su quello del denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La BCE decide su quello del denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSTO

Significato/Curiosita : La bce decide su quello del denaro

Finanziamento di uguali proporzioni rispetto a quello del 21 dicembre fu operato dalla banca centrale il 29 febbraio. la bce elargì un prestito di 530 miliardi a...

Il costo, nell'economia, direzione aziendale e contabilità, indica l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con decide; quello; denaro; Non riesce a decide rsi; La decide l allenatore; La decide il manager di un impresa; decide di certe vertenze; C è chi soffre quello d auto; Era veloce quello di Achille; È difficile contenere quello giovanile; C è anche quello delle Amazzoni; Donna che maneggia molto spesso denaro ; Sono richieste di denaro ; La scienza del denaro ; Profitti in denaro ;