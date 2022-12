Avviene dopo aver ben masticato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avviene dopo aver ben masticato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DEGLUTIZIONE

Significato/Curiosita : Avviene dopo aver ben masticato

Come la corruzione, la razzia delle tombe e il malcontento popolare. dopo aver ristabilito il proprio potere con la restaurazione seguita alla morte...

Che la respirazione non venga compromessa a causa della deglutizione. in generale, la deglutizione può essere divisa in: una fase volontaria, che inizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con avviene; dopo; aver; masticato; Che avviene dopo le 12; avviene in continuazione nell interno delle stelle; avviene in reattori e produce energia: __ nucleare; Reazione chimica che avviene con l ossidazione; Lavora dopo i pasti; Lo è il romanzo che si pianta dopo le prime pagine; Lavorano dopo la nevicata; La sigla... dopo Eiar; Si fa per aver e il raccolto; Possono aver e anche 12 cilindri; Può aver e la punta a stella o piatta; Lo è La sagra della primaver a; Il boccone masticato che si inghiotte; Cosi è detto l apparato masticato re dei ricci di mare; Dente masticato re; Boccone masticato ; Cerca nelle Definizioni