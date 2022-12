Le auto che hanno per simbolo un toro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le auto che hanno per simbolo un toro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LAMBORGHINI

Significato/Curiosita : Le auto che hanno per simbolo un toro

Quello del toro. attualmente il marchio è diventato simbolo nazionale e utilizzato nella vendita come adesivo per auto, gadget e souvenir. il simbolo è divenuto...

lamborghini (disambigua). automobili lamborghini è un'azienda italiana produttrice di automobili, fondata il 7 maggio 1963 da ferruccio lamborghini,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con auto; hanno; simbolo; toro; Antonello cantauto re; Era un auto rità abissina; La Germania dove circolavano le auto Trabant; Il contrassegno dell auto ; Che hanno la pressione alta; Gli apparecchi che hanno soppiantato le cineprese; Non le hanno i gilè; Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala; I fiori simbolo di san Luigi; Decagrammo simbolo ; Imenottero che è simbolo d operosità; Il simbolo dell Eucaristia; __ de toro s, vi si svolgono le corride; Lo ammasso stellare nel capo del toro ; Vi trova ristoro l alpinista; Punto di ristoro inglese; Cerca nelle Definizioni