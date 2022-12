Attrae i marinai e spaventa i ladri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrae i marinai e spaventa i ladri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il pescatore e la sirena (the fisherman and the syren), di frederic leighton, c. 1856-1858 la sirena è una creatura mitologica acquatica, con aspetto umano...

