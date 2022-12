Un arto anteriore degli uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arto anteriore degli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Probabilmente sono determinate dall'ingombro del cuore e dall'uso prevalente di un solo arto. ovviamente tale condizione fisiologica può essere accentuata per cause...

ala – parte di un aereo ala – portico del tempio nell'antica grecia ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in etruria ala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con arto; anteriore; degli; uccelli; Un azione di scarto del calciatore; La figlia maggiore dei Simpson dei carto ni animati; La razza di Scooby-Doo, il cane dei carto ni; __ Pig, la maialina dei carto ni; anteriore in breve; La parte anteriore di un edificio; Veicolo a pedali con ruota anteriore più grande; Portello anteriore apribile dell auto; L antico dominio degli O Hara in Via col vento; Il _ degli Anelli, trilogia fantasy; Le fughe degli eserciti; Il procedimento d incriminazione del Presidente degli Stati Uniti; Il becco degli uccelli ; uccelli dell America centro meridionale; Gli uccelli li mettono dappertutto; Un enorme gabbia per uccelli ; Cerca nelle Definizioni