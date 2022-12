L arte di potare in forme estrose o geometriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte di potare in forme estrose o geometriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOPIARIA

Del castello di villandry la lupa capitolina - topiario al campidoglio l'arte topiaria o ars topiaria in latino, consiste nel potare alberi e arbusti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

