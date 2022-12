Fa ansimare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa ansimare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fa ansimare

Per regolare la sua temperatura: infatti è in grado sia di sudare sia di ansimare per dissipare il calore. la dentatura, 40 denti di cui 2 molari, 4 premolari...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...