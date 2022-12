Alta vetta del Caucaso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alta vetta del Caucaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELBRUS

Significato/Curiosita : Alta vetta del caucaso

Confine con la georgia. rappresenta la seconda vetta più elevata del caucaso, dopo il monte el'brus, e la più alta montagna della catena che non abbia origine...

Disambiguazione – "elbrus" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi elbrus (disambigua). il monte elbrus (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

