L agricoltura senza chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agricoltura senza chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : L agricoltura senza chimica

Sostanziale tra agricoltura biologica e convenzionale consiste nel livello di prodotti di sintesi chimica introdotti nell'agrosistema: nell'agricoltura convenzionale...

bio – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di bilbao (spagna) bio – codice iso 639-3 della lingua nai bip bio – comune del lot (francia) bio (williams... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con agricoltura; senza; chimica; L agricoltura senza additivi chimici; Costituisce una base dell agricoltura ; L agricoltura praticata senza additivi chimici; Chi applica i principi scientifici all agricoltura ; Costruiti senza licenza; Tempio senza né entrata né uscita; È un pacco, senza vocali; L essenza del pernod; Il Cs in chimica ; Quel che non è acido in chimica ; Reazione chimica che avviene con l ossidazione; Il titanio in chimica ; Cerca nelle Definizioni