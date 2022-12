Una nave... per Drake - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nave... per Drake. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSARA

Significato/Curiosita : Una nave... per drake

Il 1560, drake ricevette il comando della sua nave, la judith. assieme a una piccola flotta, drake e john hawkins, suo cugino, salparono per l'africa...

Kent da parte della corsara confiance del francese robert surcouf nell'ottobre 1800 - dipinto di ambroise louis garneray. un corsaro era un privato cittadino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

