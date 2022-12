Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : VIRTUAL ASSISTANT

Significato/Curiosita : Software in grado di fornire informazioni e rispondere a richieste

Preparato a rispondere alle più comuni domande, o fornire soluzioni che spesso compaiono in una faq o conoscenze proprie. se il primo livello è in grado di risolvere...

Un segretario virtuale o assistente virtuale (in lingua inglese virtual assistant) è una figura professionale, presente in vari stati del mondo e variamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

