È ottima alla fiorentina - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : COSTATA

Significato/Curiosita : E ottima alla fiorentina

Esordisce da titolare con i gigliati il 10 marzo 2019 in fiorentina-lazio di campionato, con una ottima prestazione che gli vale il posto da titolare anche...

Della bistecca. costata pronta per la cottura. a differenza della bistecca alla fiorentina e più in generale della lombata, la costata di manzo contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

Altre definizioni con ottima; alla; fiorentina; È ottima per sgrassare; I molluschi per l ottima impepata; Vi si vende un ottima specialità napoletana; È ottima alla nizzarda; Situazione di mercato caratterizzata dalla presenza di un limitato numero di venditori; Le partite giocate alla fine delle giornate calcistiche; Rammendi alla buona; Pesto alla _ con basilico e pinoli; La Maltagliati attrice teatrale fiorentina ; Firenze : fiorentina = Ferrara : x; Celeberrima dinastia fiorentina ; La fiorentina gioca in quello Artemio Franchi; Cerca nelle Definizioni