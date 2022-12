Organi adesivi dei polpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organi adesivi dei polpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTOSE

Significato/Curiosita : Organi adesivi dei polpi

Obliterarla nel corpo (come nel caso dei calamari, dei totani e delle seppie) oppure a perderla del tutto (come nel caso dei polpi). lo stesso argomento in dettaglio:...

ventose usate per fissare il joystick sul tavolo. la ventosa è uno strumento che aderisce a una superficie liscia sfruttando la pressione generata al suo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

Altre definizioni con organi; adesivi; polpi; La tecnica organi zzativa dei rifornimenti in guerra; Un microrgani smo infettivo; Bevande che rinvigoriscono l organi smo; Il complesso degli organi di sterzo; Ci sono quelli adesivi ... e di partenza; Qualità che caratterizza gli adesivi ; Foglietti adesivi ; Organi adesivi ; Arpone per pescare seppie o polpi ; Un negozio in cui comprare totani, orate e polpi ; Li hanno i polpi ; Mostruosi polpi ; Cerca nelle Definizioni