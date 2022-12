Non sanno prenderle gli incerti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sanno prenderle gli incerti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECISIONI

Significato/Curiosita : Non sanno prenderle gli incerti

Davanti a un ristorante dove la gente festeggiava. commentò: «poveracci, non sanno cosa li aspetta». nel dibattito sugli accordi che seguì alla camera dei...

Vengono prese le decisioni nei diversi contesti; invece, chi adotta un approccio normativo cerca di individuare il modo con cui le decisioni dovrebbero essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

