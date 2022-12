Imporre tributi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imporre tributi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TASSARE

Significato/Curiosita : Imporre tributi

Propria presenza. la necessità di mantenere eserciti permanenti e di imporre tributi senza interpellare i sudditi facilitò il rafforzamento dei monarchi...

tassara – comune del niger nel dipartimento di tchintabaraden tassara – frazione del comune di nibbiano (pc) tassara – frazione del comune di lesignano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

Altre definizioni con imporre; tributi; imporre per legge; imporre il silenzio; Implorare senza imporre ; Si intima per imporre di fermarsi; I tributi allo Stato; Incamera tributi ... locali; Uno degli attributi tipici dell acqua; Su cui non si devono pagare tributi ; Cerca nelle Definizioni