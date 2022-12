Come la s di scia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la s di scia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPURA

Significato/Curiosita : Come la s di scia

scia dell'aeroplano le scie di condensazione (in inglese, contrail) o scie di vapore sono nuvole artificiali di vapore acqueo condensato che possono formarsi...

Opinioni diverse sull'impurità del cane: per alcuni è impura solo la saliva, per altri non è impuro né nel corpo né nella saliva, ma bisogna pulirsi perché... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

