Colore rosso vivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colore rosso vivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARMINIO

Significato/Curiosita : Colore rosso vivo

Una tonalità di rosso con sfumature di porpora che prende il proprio nome dal vino di borgogna, una regione della francia. il colore borgogna è simile...

Insetto, noto come la cocciniglia del carminio (dactylopius coccus). il saggio alla fiamma del litio dà colore carminio. ^ (es) rosa gallego e juan carlos... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 dicembre 2022

