Che hanno la pressione alta - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : IPERTESI

Misurata. le aree di bassa pressione hanno sostanzialmente minore massa atmosferica sopra di esse, viceversa aree di alta pressione hanno una maggior massa atmosferica...

Pressione sanguigna aumenta con l'invecchiamento e il rischio di diventare ipertesi in età avanzata è notevole. l'ipertensione è il risultato di una complessa...

Altre definizioni con hanno; pressione; alta; Gli apparecchi che hanno soppiantato le cineprese; Non le hanno i gilè; Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala; hanno il fornello nero; Espressione che minimizza la negatività dell accaduto; Unità di pressione ; Immobilità di espressione o di sguardo; Va su e giù durante il giorno ma non è la pressione ; Un albero di alta montagna; Lo è la testa dell esalta to; Obbligano i cavalli a salta re; C è chi vi salta dal palo; Cerca nelle Definizioni