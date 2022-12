Centro del Friuli che fu sede di uno storico patriarcato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro del Friuli che fu sede di uno storico patriarcato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Centro del friuli che fu sede di uno storico patriarcato

Cividale del friuli (o semplicemente cividale, cividât in friulano standard, cedad in sloveno) è un comune italiano di 10 966 abitanti in friuli-venezia...

Cercando altri significati, vedi aquileia (disambigua). aquileia (afi: /akwi'lja/; aquilee in friulano standard, aquilea nella variante locale, olee o olea...